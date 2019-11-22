شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض رغم توقعات "جولدمان ساكس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم في ظل استمرار القلق والشكوك المحيطة بالانتخابات البرلمانية المرتقبة، وذلك على الرغم من التوقعات الإيجابية التي أطلقها بنك "جولدمان ساكس".



ولا تزال الأسواق والأوساط المحلية في المملكة المتحدة في حالة عدم يقين قبيل انعقاد الانتخابات العامة المبكرة في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول القادم واحتدام المنافسة بين حزبي المحافظين والعمال.

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ويعول البعض على فوز حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" من أجل تأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة لتمرير اتفاقه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



ويرى محللو بنك "جولدمان ساكس" بأنه يجب الرهان على الإسترليني في العام المقبل حيث انهم يتوقعون حل الانتخابات القادمة مشكلة عدم اليقين المحيطة بـ"بريكست" وسط ترجيحات بتنفيذ الخروج من التكتل الموحد في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1.2832، وسجل أعلى سعر عند 1.2928 وأقل سعر عند 1.2824.