الاقتصاد

الذهب يستقر في ختام التعاملاتت ويسجل خسائر أسبوعية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات الأسبوع متخليا عن المكاسب التي سجلها في وقت سابق بالجلسة، كما سجل خسائر أسبوعية، وذلك مع تجدد التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.


وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم بأنه متفائل بأن التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري سوف تتم في وقت قريب جدا.

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وصرح الرئيس الصيني "شي جين بينج" بأن بلاده تتعاون مع واشنطن في الملف التجاري، وأن بكين سوف ترد لو لزم الأمر على أي تهديدات تجارية.


وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 98.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.2 نقطة وأقل مستوى عند 97.8 نقطة.


وفي ختام التعاملات، استقرت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول عند 1463.60 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس خسائر أسبوعية بنسبة 0.3%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1473.4 دولار وأقل سعر عند 1461.2 دولار.

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