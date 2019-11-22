شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتراجع بفعل قوة الدولار وصدور بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض اليورو أمام الدولار خلال تعاملات اليوم عقب صدور بيانات ضعيفة وبالتزامن مع قوة العملة الأمريكية في أعقاب تصريحات إيجابية بشأن المفاوضات التجارية.



واعرب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن ثقته في قرب التوصل إلى الصفقة التجارية النهائية مع بكين بمرحلتها الأولى، كما أكد نظيره الصيني "شي جين بينج" التعاون مع واشنطن في هذا الصدد والرد أيضا على أي تهديدات إذا استلزم الأمر.

Advertisements



وتترقب الأسواق الكشف عن موعد التوقيع على الاتفاق التجاري الجزئي بين البلدين خاصة بعد أنباء بأنه يمكن تأجيل ذلك إلى العام المقبل.



وكشفت بيانات حكومية انخفاض نشاط القطاع الخدمي بمنطقة اليورو إلى 51.5 نقطة في الشهر الماضي من 52.4 نقطة في سبتمبر/أيلول، في حين ارتفع نشاط الصناعات التحويلية إلى 46.6 من 46.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض اليورو أمام الدولار بحلول الساعة 19:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.025، وسجل أعلى سعر عند 1.1089 وأقل سعر عند 1.1022.