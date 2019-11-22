شكرا لقرائتكم خبر عن «الاسترليني» يسجل أكبر هبوط والان نبدء بالتفاصيل

تراجع الجنيه الاسترليني، اليوم الجمعة، وسجل أكبر خسارة ليوم واحد في نحو ثلاثة أسابيع بعد أن أظهرت مسوح أن الشركات البريطانية تعاني أعمق تباطؤ منذ منتصف 2016 مع تزايد الحذر قبل انتخابات عامة في المملكة المتحدة في الثاني عشر من ديسمبر.

وهبط الاسترليني 0.6 بالمائة أمام العملة الأمريكية إلى 1.2837 دولار في أواخر جلسة التداول وهى أكبر خسارة له منذ الرابع من نوفمبر، وفقا لبيانات ريفينيتيف، مع تحرك المستثمرين إلى الهامش قبل عطلة نهاية الأسبوع.