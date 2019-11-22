شكرا لقرائتكم خبر عن «الاسترليني» يسجل أكبر هبوط والان نبدء بالتفاصيل
وهبط الاسترليني 0.6 بالمائة أمام العملة الأمريكية إلى 1.2837 دولار في أواخر جلسة التداول وهى أكبر خسارة له منذ الرابع من نوفمبر، وفقا لبيانات ريفينيتيف، مع تحرك المستثمرين إلى الهامش قبل عطلة نهاية الأسبوع.
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