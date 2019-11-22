شكرا لقرائتكم خبر عن «النحاس» يرتفع.. المعادن الصناعية تتعافى والان نبدء بالتفاصيل

تعافت أسعار النحاس، اليوم الجمعة، بعد تعليقات من رئيسي الولايات المتحدة والصين أثارت آمالا بأن أكبر اقتصادين في العالم سيبرمان اتفاق تجاريًا.

وأنهت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن جلسة التداول مرتفعة 0.5 في المائة إلى 5855 دولارا للطن بعد ما هبطت 0.8 بالمائة في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن مخزونات النحاس في بورصة لندن للمعادن هبطت إلى 218925 طنا، وهو أدنى مستوى منذ العاشر من يونيو.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، أغلقت عقود الألومنيوم مرتفعة 0.3 بالمائة إلى 1739 دولارا للطن بينما صعدت عقود الزنك 0.5 بالمائة الى 2305 دولارات للطن بعد أن لامست أدنى مستوى في شهر عند 2283 دولارا.

وصعدت عقود الرصاص 0.4 بالمائة لتنهي الجلسة عند 1966 دولارا للطن، بينما تراجعت عقود القصدير 0.5 بالمائة لتغلق عند 16350 دولارا للطن.