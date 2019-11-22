شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سهم "ألفابت" بعد أنباء عن تسريب بيانات أكثر من مليار شخص على إحدى المنظومات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "ألفابت" - المالكة لمحرك البحث الإلكتروني "جوجل" - خلال تعاملات اليوم عقب أنباء بأأن إحدى المنظومات السحابية تعرضت لتسريب بيانات غير محمية.



وأفادت شركة للأمن السيبراني بأن أكثر من 1.2 مليار حساب على منظومة حوسبة سحابية تابعة لـ"جوجل" لم تؤمن جيدا بحيث يسهل اختراق وتسريب بيانات هذه الحسابات.

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وأوضحت الشركة بأن جهات جمعت بيانات من مئات الملايين من هذه الحسابات غير المحمية بالفعل، وشملت أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني وكلمات مرور وبيانات أخرى شخصية كالآراء والاهتمامات وربما المواقع.



ولم ترد "جوجل" على هذه الأنباء، لكن مصادر أشارت إلى أنه يجري التأكد من الأمر أولا ومعرفة مدى أمان هذه الحسابات ومدى عرضة المنظومة السحابية للاختراق.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "ألفابت" (GOOGL) بحلول الساعة 18:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1295.5 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1306.9 دولار وأقل سعر عند 1292.7 دولار.