شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" ينخفض بحوالي 6% بعد خيبة أمكل بشأن شاحنة كهربائية جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم بعد خيبة أمل انتابت المستثمرين عقب إعلان الشركة عن شاحنة كهربائية جديدة.



وفي حدث أقيم بمدينة "لوس أنجلوس" بولاية كاليفورنيا، استعرض المدير التنفيذي لـ"تسلا" "إيلون ماسك" شاحنة كهربائية صغيرة أطلق عليها اسم "سايبر تراك"، وهي من فئة الشاحنات الخفيفة.



وذكر "ماسك" بأن "سايبرتراك" تتميز بهيكلها المصنوع من الفولاذ المقاوم لطلقات الرصاص كما أن نوافذها الزجاجاية غير قابلة للكسر.

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وفي استعراض أمام حشود جماهيرية في الحدث الهام اليوم، ألقى أحد العاملين لدى "تسلا" كرة معدنية تجاه "ساييبر تراك" لاختبار صلابتها، وهو ما لم يضرها بشيء، لكن عندما قذف بهذه الكرة عند الزجاج، تحطم بالفعل.



وحاول "ماسك" استيعاب الموقف وامتصاص صدمة وخيبة أمل الجمهور بالقول إن الكرة لم تنفذ داخل الشاحنة.



وفي ردة فعل على هذا الأمر، انخفض سهم "تسلا" بحلول الساعة 18:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 5.8% إلى 334.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 341 دولار وأقل سعر عند 330 دولارا.