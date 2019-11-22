شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عدد حفارات التنقيب عن النفط في أمريكا خلال الأسبوع الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية تراجع عدد حفارات الخام في أمريكا بمقدار ثلاثة حفارات إلى 671 حفاراً هذا الأسبوع.

واستقر عدد حفارات الغاز الطبيعي عند 129 حفاراً، في حين انخفض إجمالي عدد حفارات الخام والغاز معاً بثلاثة حفارات إلى 803 حفارات في الأسبوع الجاري.

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