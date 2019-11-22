الاقتصاد

النفط ينخفض في انتظار بيانات أنشطة الحفر في الولايات المتحدة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض في انتظار بيانات أنشطة الحفر في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وسط ارتفاع الدولار بالإضافة إلى ترقب التطورات التجارية بين واشنطن وبكين، وذلك في انتظار أنشطة الحفر في الولايات المتحدة.


وسوف تعلن شركة "بيكر هيوز" اليوم عن عدد حفارات التنقيب عن النفط والغاز في أمريكا عن الأسبوع الجاري.


وأطلق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تصريحات إيجابية تفيد بأنه يتوقع إبرام الاتفاق التجاري النهائي مع الصين قريباً.

Advertisements


وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.2 نقطة وأقل مستوى عند 97.8 نقطة.


وعلى صعيد التعاملات، تراجع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 57.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 58.7 دولار وأقل سعر عند 57.5 دولار.


وانخفض "برنت" بنسبة 0.9% إلى 63.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.2 دولار وأقل سعر عند 62.9 دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النفط ينخفض في انتظار بيانات أنشطة الحفر في الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا