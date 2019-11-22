شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض في انتظار بيانات أنشطة الحفر في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وسط ارتفاع الدولار بالإضافة إلى ترقب التطورات التجارية بين واشنطن وبكين، وذلك في انتظار أنشطة الحفر في الولايات المتحدة.



وسوف تعلن شركة "بيكر هيوز" اليوم عن عدد حفارات التنقيب عن النفط والغاز في أمريكا عن الأسبوع الجاري.



وأطلق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تصريحات إيجابية تفيد بأنه يتوقع إبرام الاتفاق التجاري النهائي مع الصين قريباً.

Advertisements



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.2 نقطة وأقل مستوى عند 97.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، تراجع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 57.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 58.7 دولار وأقل سعر عند 57.5 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 0.9% إلى 63.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.2 دولار وأقل سعر عند 62.9 دولار.