شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتح تداولاتها على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل
كما زاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقاً 7.87 نقاط، أو 0.25%، إلى 3111.41 نقطة، فيما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 24.33 نقطة، أو 0.29 بالمئة، إلى 8530.54 نقطة.
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