شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتح تداولاتها على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية جلسة تداول اليوم، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 64.94 نقطة، أو 0.23%، إلى 27831.23 نقطة.

كما زاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقاً 7.87 نقاط، أو 0.25%، إلى 3111.41 نقطة، فيما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 24.33 نقطة، أو 0.29 بالمئة، إلى 8530.54 نقطة.