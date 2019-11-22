91.2 % تغطية المؤسسات لطرح أرامكو خلال 5 أيام.. والأفراد 45.6%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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غطت المؤسسات حصتها في طرح أرامكو السعودية بنسبة 91.2% خلال 5 أيام، في حين بلغت تغطية الأفراد 45.6% خلال الفترة نفسها، حيث أظهرت نتائج اكتتاب الأيام الخمسة الأولى للطرح العام الأولي للشركة والصادرة عن مدير الاكتتاب شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار «سامبا كابيتال»، اكتتاب المؤسسات بما يزيد على 1.82 مليار سهم من أصل ملياري سهم متاحة لها، فيما اكتتب الأفراد بنحو 456 مليون سهم من بين مليار سهم متاحة لهم بحد أقصى.

ووفقا لذلك لم يتبق أمام المؤسسات سوى 176 مليون سهم للوصول إلى السقف الأعلى، فيما لا يزال متاحا أمام الأفراد 544 مليون سهم كحد أقصى، وذلك خلال الأيام الخمسة المتبقية من الاكتتاب (14 ـ 28 نوفمبر).

وتبلغ حصة أرامكو المطروحة للاكتتاب في السوق المحلية 1.5%، تتوزع إلى 0.5% تمثل مليار سهم بحد أقصى للأفراد، فيما تبلغ حصة المؤسسات 1% إضافة إلى ما يزيد من حصة الأفراد غير المكتتب بها.

وبحسب بيان «سامبا كابيتال»، مساء أمس الأول، جمع طرح شركة أرامكو السعودية خلال الأيام الخمسة الأولى من بدء الاكتتاب في السوق السعودية 73 مليار ريال، فيما بلغت نسبة التغطية 76%.

وبلغت حصة المؤسسات من حصيلة قيمة الاكتتاب في الأيام الأولى للطرح 58.4 مليار ريال، تمثل نسبة 80% من إجمالي المبالغ المكتتب فيها، في حين بلغت حصة الأفراد 14.6 مليار ريال حتى الآن، تمثل نسبة 20%، مشيرة إلى أن عدد المكتتبين الأفراد بلغ 1.8 مليون مكتتب.

وقالت نائبة رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال رانيا نشار «بلغت اكتتابات شريحتي الأفراد والمؤسسات للأيام الخمسة الأولى مستويات غير مسبوقة تبرهن على ثقة المستثمرين بأرامكو السعودية»، وأضافت نشار «نتوقع إقبالا متزايدا خلال الفترة المتبقية من الاكتتاب». وينتهي اكتتاب الأفراد في 28 نوفمبر الحالي في حين يستمر اكتتاب المؤسسات إلى 4 ديسمبر المقبل. وأعلنت أرامكو السعودية النطاق السعري للطرح بين 30 و32 ريالا للسهم بالتزامن مع بدء فترة اكتتاب شريحتي المؤسسات والأفراد الأحد الماضي (17 نوفمبر).

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وأوضحت أرامكو، أن التخصيص للمكتتبين في طرح جزء من أسهمها لن يعتمد على أسبقية التقديم، مبينة أنه سيجري التعامل مع جميع الطلبات المقدمة خلال فترة الاكتتاب على حد السواء.

وذكرت أنه سيحدد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للمكتتبين الأفراد من قبل المساهم البائع وأرامكو السعودية، وفقا لسلطتهما التقديرية المطلقة، بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين.

وفيما يتعلق بفائض مبلغ الاكتتاب (الفرق بين أعلى سعر في النطاق السعري وسعر العرض النهائي)، أشارت إلى أنه يمكن للمستثمرين الأفراد الاختيار بين الحصول على قيمة الفرق بين سعر اكتتاب الأفراد وسعر الطرح النهائي نقدا من خلال تحويل بنكي إلى حساب المكتتب الفرد، أو إمكانية تخصيص أسهم إضافية.

وأفادت بأنه في حال عدل المكتتب عن رأيه بعد تقدمه بطلبه فإنه لا يستطيع إلغاء الطلب، مبينة أنه سيكون بإمكان المكتتبين بيع أسهمهم في أول يوم من أيام التداول.

نتائج اكتتاب أرامكو خلال 5 أيام:

القيمة الإجمالية للاكتتابات 72.988.085.216 ريالا

شريحة المؤسسات:

عدد الأسهم 1.824.800.893 سهما

القيمة 58.393.628.576 ريالا