أكتوبر الأعلى بعدد الأراضي المجانية المسلمة للمواطنين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

سلم برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان أكبر دفعة من الأراضي المجانية خلال أكتوبر الماضي، بلغت نحو 21 ألف قطعة أرض، توزعت في مختلف مناطق المملكة، تمهيدا لبدء بنائها من قبل المستفيدين، مشيرا إلى أنه ساهم في تحقيق هذا الرقم سهولة الإجراءات من خلال بوابة سكني الالكترونية، حيث يتم تنفيذ كل الإجراءات المتعلقة بتسليم الأراضي المجانية الكترونيا، بدءا من التقديم حتى توقيع العقد.

وبحسب إحصائية «سكني» تصدرت منطقة الرياض من حيث عدد الأراضي المجانية، حيث تم تسليم 4443 أرضا للمواطنين المستحقين، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 2797 أرضا، ثم المنطقة الشرقية بـ 2205 أراض مجانية، والقصيم بـ 2140 أرضا.

كما سلم البرنامج 1192 أرضا سكنية في منطقة حائل. أما منطقة عسير فبلغ فيها مجموع الأراضي السكنية المجانية التي تم تسليمها للمواطنين 1665 قطعة أرض، و1301 أرض في منطقة نجران.

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ولفت البرنامج إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادا لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكدا أن إجراءات تسليم الأراضي المجانية مستمرة في فروع وزارة الإسكان في مختلف المحافظات، بمساحات تتراوح ما بين 450 م2 و527م2 للقطعة الواحدة، وذلك بعد استكمال المستفيدين إجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب لهم. كما أكد مواصلة التسليم في جميع المخططات المدرجة على البوابة الالكترونية.

وبين «سكني» أن الأراضي المجانية التي يتم تسليمها للمستفيدين تعتبر أحد الخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضا فرص تملك «فيلا» ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضي، وذلك لبناء منازلهم.

وكانت البوابة الالكترونية لبرنامج «سكني» أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي المجانية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول الكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الالكترونية لهم.

يذكر أن المرحلة الثالثة من برنامج «سكني 2019» تشمل 200 ألف خيار سكني وتمويلي، منها 50 ألف قطعة أرض مجانية، و50 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم لمستفيدي صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

تسليم الأراضي في أكتوبر