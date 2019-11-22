13.8 تريليون دولار الناتج الصيني في 2018



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير إخباري، الجمعة، أن إجمالي الناتج المحلي للصين قد زاد بقيمة 270 مليار دولار في عام 2018، مقارنة بتقديرات أولية صدرت العام الماضي.

وذكرت وكالة أنباء «بلومبيرج»، أن هذه المراجعة أضافت لإجمالي الناتج المحلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم حوالي قيمة الناتج المحلي لدولة فنلندا العام الماضي.

ووصل إجمالي الناتج المحلي للصين في عام 2018 إلى 91.9 تريليون يوان (13.8 تريليون دولار)، بزيادة 2.1% على القراءة الأولية، بحسب ما أوردته «بلومبيرج» نقلاً عن المكتب الوطني للإحصاءات في الصين، الجمعة.

وأضافت هذه المراجعة 1.9 تريليون يوان إلى إجمالي إنتاج الصين للعام الماضي، وهو ما يزيد على إجمالي الناتج المحلي لفيتنام في نفس العام.

وقال المكتب الوطني للإحصاء: إن هذه التعديلات جرت بناء على نتائج الإحصاء الرابع الشامل لجميع أنحاء البلاد، والذي كشف عن أنشطة اقتصادية لم تتضمنها بيانات الإحصاء من قبل.

وأوضح المكتب: إن هذه المراجعة لن يكون لها تأثيرها الكبير على إجمالي الناتج المحلي للبلاد للعام الجاري 2019.

يشار إلى أن الحكومة الصينية عادة ما تراجع إجمالي الناتج المحلي بعد إجراء المسح السنوي الخامس.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج، الجمعة، إن بلاده ترغب في التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي مع الولايات المتحدة وأنها تسعى إلى تفادي حرب تجارية؛ لكنها لا تخشى أيضاً الرد حين تقتضي الضرورة.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن النزاع التجاري الممتد منذ فترة طويلة بين أكبر اقتصادين في العالم يزيد المخاطر على الاقتصاد العالمي عبر تعطيل سلاسل التوريد، وتقليص الاستثمار وكبح ثقة الشركات.

وقال شي لممثلين منتدى دولي وفقاً لتقرير من ممثل لوسائل إعلام «نرغب في التوصل إلى اتفاق المرحلة واحد على أساس الاحترام المتبادل والمساواة، حين تقتضي الضرورة سندافع، لكننا نعمل بنشاط في مسعى لكي لا تكون هناك أي حرب تجارية. لم نبدأ هذه الحرب التجارية وهي شيء لا نريده.

جاءت تصريحات شي رداً على أسئلة من ممثلين في منتدى الاقتصاد الجديد الذي تنظمه بلومبيرج إل.بي في قاعة الشعب الكبرى في بكين.

وقال خبراء تجاريون وأشخاص مقربون من البيت الأبيض إن إتمام اتفاق المرحلة واحد قد يُؤجل إلى العام القادم، مع طلب بكين إلغاء أكثر شمولاً للرسوم الجمركية ورد واشنطن بالمزيد من الطلبات من جانبها.