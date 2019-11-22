«تيسلا» تطلق شاحنة فولاذية تعمل بالكهرباء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أزاحت شركة تيسلا الستار عن شاحنة خفيفة تعمل بالكهرباء تحمل اسم «سايبر تراك».

وأفادت «بلومبرج» الجمعة بأن السيارة الجديدة مصنوعة من الفولاذ، ولها تصميم خارجي يتميز بالزوايا الحادة، وسوف تتوافر في ثلاث فئات، على أن يصل سعر الفئة الأولى إلى 39900 دولار.

وذكرت شركة تيسلا على موقعها الإلكتروني أنه يمكن حجز السيارة الجديدة بمقدم 100 دولار فقط، وإن كانت عملية الإنتاج سوف تبدأ أواخر العام المقبل.

وكان إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتيسلا حضر مراسم إطلاق الشاحنة الجديدة، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونقلت «بلومبرج» عن ماسك قوله: «إنكم تريدون شاحنة قوية فعلاً، وليس بشكل زائف.. إنها شاحنة يمكنها أن تطرقوا عليها بمطرقة دون أن تنبعج».

وخلال مراسم إطلاق الشاحنة الجديدة، طرق كبير مصممي تيسلا، ويدعى فرانتس فون هولتسهاوزن، بالفعل على جسم الشاحنة بواسطة مطرقة حديدية لإظهار أنها لم تتأثر.