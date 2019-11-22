«إكسون موبيل» تخطط لبيع أصول بـ25 مليار دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سرعت «إكسون موبيل» أكبر عملية بيع أصول لها في عقود بخطط للتخارج من حقوق نفط وغاز في أوروبا وآسيا وإفريقيا بما يصل إلى 25 مليار دولار مع تركيز الشركة اهتمامها على مشروعات قليلة عملاقة في سوقها المحلية وفي الخارج، بحسب مصادر مصرفية.

يأتي البرنامج الضخم الذي سيشهد تخارج إكسون من أنشطة المنبع للنفط والغاز في أوروبا، وسط تنامي الضغوط من المستثمرين لتدبير الأموال لمشروعات جديدة في غينيا وموزمبيق وبابوا غينيا الجديدة والولايات المتحدة.

وفي الأشهر الأخيرة، وضعت «إكسون موبيل» التي مقرها تكساس قائمة مكثفة لأصول تريد بيعها في 11 دولة على الأقل. وتتجاوز القائمة بشكل كبير هدفها الحالي للتخارج من أصول قيمتها 15 مليار دولار في 2021، حسبما قالت مصادر مصرفية مطلعة.

وأحجم متحدث باسم إكسون عن التعليق بخصوص أصول محددة معروضة للبيع؛ لكنه أشار إلى أن الشركة أبلغت الأسواق أن مبيعات أصولها قد تصل إلى 25 مليار دولار حتى 2025.

وأبرمت إكسون، أكبر شركة طاقة مدرجة في العالم، عدداً من الصفقات في الأشهر الأخيرة من بينها صفقة تخارج من النرويج بقيمة 4.5 مليار دولار، وطرحت للبيع بالفعل أصولاً في أستراليا ونيجيريا وماليزيا.

وستبيع إكسون بموجب الخطة عملياتها في بحر الشمال البريطاني وألمانيا ورومانيا. وفي أوروبا، سيتبقى لها إنتاجها في هولندا؛ حيث تحوز حصة مع رويال داتس شل في حقل الغاز العملاق جرونينجن الذي تخطط الحكومة لإغلاقه في 2022. ‭‭ ‬‬‬وقالت المصادر: إن الخطة تتضمن أيضاً تقليص عمليات إكسون في جنوب شرق آسيا ببيع أصولها في إندونيسيا وماليزيا، وفي إفريقيا، تريد إكسون بيع عملياتها في تشاد وغينيا الاستوائية وأجزاء من أصولها في نيجيريا.