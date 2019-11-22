«توازن» و«طيران أبوظبي» يوقعان اتفاقية مع شركة إيطالية بـ 20 مليون دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع المجلس التوازن الاقتصادي «توازن»، ومركز تدريب طيران أبوظبي، اتفاقية شراكة مع ليوناردو سبا الإيطالية المتخصصة في الفضاء والدفاع والأمن بقيمة 20 مليون دولار، لتزويد مركز تدريب الطيران بمحاكي الطائرات من نوع AW169 إضافة إلى ترقية برنامج محاكي AW139 المستخدم حالياً. وقال مطر الرميثي، الرئيس التنفيذي للتطوير الاقتصادي في مجلس التوازن الاقتصادي: «تسهم هذه الاتفاقيات في دفع نمو القطاع الطيران والتي بدورها ستعود بالنفع على الاقتصاد والقطاع العسكري والصناعي».

وقع الاتفاقية عبدالله العواني، مدير تنفيذي أول الشركات الاقتصادية في مجلس التوازن الاقتصادي «توازن»، وجيانفرانكو سوتتوتتي، ممثل ليوناردو، وأحمد إسماعيل الخوري، المدير التنفيذي لمركز تدريب طيران أبوظبي. وقال نادر أحمد الحمادي: رئيس مجلس إدارة طيران أبوظبي إن طيران أبوظبي، ملتزمة بتقديم أفضل البرامج التدريبية الرائدة في المنطقة. مشيراً إلى أن الاتفاقية من شأنها تعزيز دور الإمارات من خلال زيادة تمكين القدرات المحلية وتدريب القطاع العسكري والدفاعي في المنطقة.

وقال أحمد الخوري، إن المحاكيات الجديدة، ستجعل من طيران أبوظبي الأولى في المنطقة التي تقدم الابتكار الأكثر تقدماً مع تكنولوجيا الواقع الافتراضي والمعزز لأغراض التدريب والتعليم.

وقال جيانفرانكو من ليوناردو: من خلال المحاكاة المتقدمة تستطيع طيران أبوظبي، تقديم خدمات تدريبية متميزة باستخدام أحدث تقنيات الواقع الافتراضي لتعد بذلك أول لاعب إقليمي مع تدريب محاكاة لكل من AW139 و AW169، الأكثر مبيعاً في فئاتهم المتخصصة في طائرات الهليكوبتر.(وام)