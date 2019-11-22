شكرا لقرائتكم خبر عن «ستراتا للتصنيع» تدخل في شراكة مع «المركز الماليزي للأبحاث» لمدة 10 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
كشفت «ستراتا للتصنيع»، عن توقيع عقد شراكة استراتيجية لمدة 10 سنوات مع المركز الماليزي لأبحاث المواد المركبة «كومبوزيت تكنولوجي ريسيرتش ماليزيا» (CTRM)، بهدف تزويد ستراتا بأجزاء هياكل الطائرات المصنعة من المواد المركبة.
وبموجب العقد، ستتمكن «ستراتا» من زيادة تنافسيتها في قطاع صناعة الطيران العالمي مما يساهم في تعزيز كفاءة سلسلة توريدها العالمية.
وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها أمس على هامش «معرض دبي للطيران»، سيلتزم المركز بتزويد «ستراتا للتصنيع» بأجزاء دقيقة لهياكل الطائرات المصنعة من المواد المركبة. ومن المتوقع أن تستلم «ستراتا للتصنيع» أول شحنة بحلول الربع الثاني من العام 2020.
وقال إسماعيل علي عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع»: تعتبر الأجزاء الدقيقة المصنعة من المواد المركبة عناصر هامة في عملية تصنيع أجزاء هياكل الطائرات التي تقوم ستراتا بتسليمها لكبرى شركات صناعة الطائرات. ونلتزم بالتعاون مع موردين عالميين يتمتعون بسجل حافل بالتميز في العمليات الصناعية، حيث سيفسح ذلك المجال أمام «ستراتا للتصنيع» للتركيز بشكل أكبر على أنشطة التصنيع الأساسية، بالإضافة إلى التحكم بشكلٍ كامل في عمليات سلسلة التوريد.
وأكد شمس الدين محمد يوسف، الرئيس التنفيذي لدى المركز الماليزي لأبحاث المواد المركبة «كومبوزيت تكنولوجي ريسيرتش ماليزيا» أن المركز يمتاز بخبرة تزيد على ثلاثة عقود في سلسلة التوريد العالمية لأجزاء هياكل الطائرات والسيارات والمعدات الإلكترونية لكبرى شركات تصنيع الطائرات التجارية والعسكرية، وأن الشراكة مع «ستراتا للتصنيع» ستعزز قدرة المركز على تطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة لدعم قطاع المواد المركبة المتطورة.
وقال يوسف: يساهم عقد الشراكة مع «ستراتا للتصنيع» في تعزيز استراتيجيتنا الرئيسية الهادفة إلى توسيع أعمالنا وحضورنا في هذا القطاع. وسيصبح المركز بموجب هذه الشراكة الاستراتيجية شريكاً أساسياً لشركة «ستراتا للتصنيع». وسنعمل أيضاً على التعاون في توظيف الموارد والقدرات المشتركة من أجل ترسيخ مكانتنا على مستوى قطاع صناعة الطائرات.
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