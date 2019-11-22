«دبي للطيران 2019» يشهد طلبيات والتزام 362 طائرة تجارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود

أسدل الستار أمس على فعاليات الدورة السادسة عشرة من معرض دبي للطيران 2019، الذي سجل نجاحاً لافتاً هذا العام، بعد أن شهد طلبات شراء ومذكرات التزام واتفاقيات لشراء بنحو 362 طائرة، وبمشاركة أكثر من 1288 شركة وبحضور أكثر من 84 ألف زائر، وبلغت قيمة المبيعات التي أُعلن عنها في المعرض بنحو 200 مليار درهم، بما يعادل 54.5 مليار دولار.

وبلغ إجمالي طلبات الشراء المؤكدة إضافة إلى مذكرات الالتزام وخطابات النوايا التي سيتم تأكيدها لاحقاً لنحو 362 طائرة تجارية بقيمة إجمالية تصل إلى 218 مليار درهم.

وسجلت بوينج خلال المعرض، طلبات شراء ومذكرات التزام واتفاقيات لشراء 95 طائرة تجارية، حيث تصل القيمة الدفترية لهذه الطائرات بقيمة تصل إلى 64 مليار درهم أي ما يعادل 17.4 مليار دولار.وتضم ذلك اتفاقية مع طيران الإمارات لشراء 30 طائرة 787-9 دريملاينر، بقيمة 32.3 مليار درهم.

كما تلقت طائرة بوينج الماكس المتوقفة عن الطيران، خطاب نوايا من طيران أستانا لشراء 30 طائرة 737 ماكس، بقيمة 13.22 مليار درهم، وطلب شراء 10 طائرات بوينج ماكس من قبل صن إكسبريس بقيمة 4.4 مليار درهم، وطلب شراء 20 طائرة 737 ماكس من قبل شركة طيران لم يتم الكشف عنها، بقيمة 8.8 مليار درهم.

كما أعلنت «بوينج» عن قيام خطوط بيمان بنجلاديش بطلب شراء طائرتي 787-9 دريملاينر، بقيمة 2.15 مليار درهم، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية غانا لشراء ثلاث طائرات 787-9 دريملاينر، بقيمة 3.22 مليار درهم.

بلغ عدد طلبيات شركة إيرباص خلال المعرض نحو 232 طائرة بقيمة 38.96 مليار دولار بما يعادل 143.1 مليار درهم.

أعلنت «طيران الإمارات» عن صفقة لشراء 50 طائرة من طراز 900-350A بقيمة 58.7 مليار درهم، وأعلنت «العربية للطيران» عن طلبية شراء 120 طائرة من عائلة «إيرباص A320»، بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار (نحو 51.4 مليار درهم)، حسب الأسعار الدفترية. ووقعت «فلاي ناس» اتفاقية تأكيد شراء 10 طائرات A321XLRs، بقيمة 4.77 مليار درهم، حسب الأسعار الدفترية الحالية.

وأعلنت الخطوط الجوية السنغالية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع إيرباص لشراء 8 طائرات A220-300، بقيمة تصل إلى 2.69 مليار درهم، كما وقعت «إيزي جيت» اتفاقية شراء 12 طائرة إيه 320 نيو، ووقعت «جنرال اليكتريك لخدمات الطيران» 32 طائرة ايرباص.

وشهد المعرض توقيع اتفاقيات وخطابات نوايا تتضمن 29 طائرة داش 8-400، بقيمة 928 مليون دولار بما يعادل 3.4 مليار درهم، حيث أعلنت «دي هافيلاند» الكندية، عن قيام «بالما» بتوقيع «خطاب نوايا» لشراء ما يصل إلى 20 طائرة من طراز داش 8-400، وأعلنت أيضاً أن «إيلين جروب» وقعت اتفاقية لشراء ثلاث طائرات داش 8-400، كما أعلنت أيضاً أن حكومة غانا، وقعت «خطاب نوايا» لشراء ست طائرات داش 8-400.

وسجلت «إمبراير» صفقتين تتضمن 6 طائرات بقيمة 1.37 مليار درهم، حيث وقعت «إمبراير» و«سياف» المصرية لتأجير الطائرات صفقة لشراء ثلاث طائرات من طراز E190، بقيمة تصل إلى 161.4 مليون دولار، ووقعت مع شركة Air Peace النيجيرية عقداً لشراء ثلاث طائرات إمبراير E195-E2 بقيمة تصل إلى 212.6 مليون دولار.



3.73 مليار عقود «جال»



كشف محمد حسين أحمد نائب الرئيس للشؤون التجارية والحكومية في جلوبال ايرواسبيس لوجيستكس (جال)، أن قيمة عقود الشركة الموقعة خلال معرض دبي للطيران 2019 بلغت 3.73 مليار درهم، ما يعكس الثقة الكبيرة في خبرات الشركة في مجال خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة والدعم التكنولوجي.

وأفاد محمد حسين أحمد، أن الشركة أبرمت 4 عقود مهمة خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران 2019 تحت مظلة مجموعة «إيدج» من بينها التعاقد مع قيادة الطيران المشترك لتقديم خدمات الصيانة بقيمة 3.5 مليار درهم؛ لتوفير خدمات الحلول المتكاملة لدعم صيانة الطائرات لمدة 3 سنوات.(وام)