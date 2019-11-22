«مبادلة» و«بوينج» تعززان قدرات الكوادر الإماراتية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، عن تجديد شراكتها مع شركة «بوينج»، أكبر شركة لتصنيع الطائرات في العالم، لتدريب الكوادر الوطنية المتميزة في قطاع صناعة الطيران والذي حقق نجاحاً كبيراً منذ انطلاقه في العام 2015.

ويهدف برنامج التدريب إلى بناء قدرات ومهارات الكوادر الوطنية الشابة وتمكينها من تحقيق التميز في قطاعي صناعة وخدمات الطيران. ويوفر البرنامج لمجموعة مختارة من طلاب الهندسة المواطنين فرصة التدريب العملي في مواقع ومنشآت متعددة تابعة لشركة «بوينج» في الولايات المتحدة، مما يوسع خياراتهم المهنية في مجال هندسة الطيران. ويُعقد البرنامج على مدى 18 أسبوعاً، ويشمل المشاركة في أنشطة تطوير مهني مصممة لمساعدة الكوادر الوطنية على بناء شبكة علاقات قوية، وتوسيع مداركهم المعرفية والاطلاع على طبيعة العمل في شركة «بوينج» ومجال هندسة الطيران. وسيتم تدريب الطلاب في عددٍ من التخصصات، التي تركز على شؤون التصنيع وهندسة التصنيع وهندسة الاتصال والهندسة الصناعية.

وقال بدر سليم العلماء، رئيس وحدة صناعة الطيران في شركة «مبادلة»: تعد بوينج شريكاً استراتيجياً لمبادلة، ونحن فخورون بتجديد التعاون معها في إطار هذا البرنامج الهام. ولا شك في أن دورنا في تطوير قطاع صناعة الطيران في الدولة يستند إلى الاستثمار المستمر في كوادرنا الوطنية الشابة، والتي ستقود مستقبل هذا القطاع في الدولة وعلى المستوى العالمي. ونلتزم في مبادلة بالمساهمة في بناء جيل من قادة المستقبل الذين سيدشنون مرحلة نمو جديدة لهذا القطاع.

وقال برنارد دن، رئيس شركة «بوينج» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: يسعدنا التعاون مجدّداً مع مبادلة في هذا البرنامج المثمر، والذي يتيح للمهندسين الإماراتيين تجربة تدريبية وخبرات قيّمة في مجال هندسة الطيران، ما سيعزز قدراتهم في هذا المجال الحيوي. وقد أظهر الخريجون من هذا البرنامج كفاءة وتميزاً في اكتساب المعرفة والقدرات، ونتطلع إلى الترحيب بالدفعة الجديدة للاستفادة من الخبرات الغنية التي يوفرها البرنامج.

من جهة أخرى، نظمت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، جلسة نقاش للطلاب شارك فيها نخبة من كبار المسؤولين في مؤسسات صناعة الطيران والفضاء الرائدة في الإمارات، وذلك بالتعاون مع معرض دبي للطيران 2019. وأدار جلسة النقاش بدر سليم العلماء، وشارك فيها كل من الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء؛ وإسماعيل علي عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع»؛ ومنصور الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة «سند لتقنيات الطيران»؛ ومسعود محمد شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة «الياه للاتصالات الفضائية» (الياه سات). وامتدت جلسة النقاش لساعة كاملة، تم خلالها مناقشة عدد من المواضيع حول الأدوار والوظائف المتنوعة المتاحة في قطاعات الفضاء والطيران وتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات، ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد كافة القطاعات الاقتصادية تحولًا هائلًا.



40 إماراتياً يستفيدون من برنامج التدريب المشترك



يأتي برنامج التدريب المشترك مع «بوينج» في إطار حرص «مبادلة» على تعزيز مكانة أبوظبي كمركزٍ عالمي لصناعة الطيران وتعزيز الكفاءات والقدرات الصناعية في الإمارة. حيث استفاد من البرنامج حتى الآن 40 طالباً إماراتياً. وتمكّن عدد من خريجي البرنامج من الحصول على وظائف في عددٍ من الشركات المتخصصة بمجال صناعة الطيران المملوكة بالكامل لشركة «مبادلة»، مثل شركة «ستراتا للتصنيع» و«سند لتقنيات الطيران» و«الياه للاتصالات الفضائية» (الياه سات).