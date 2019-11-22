شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير المالية يلتقي سفير ألمانيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:05 مساءً, 22 نوفمبر 2019 م المناطق - واس التقى معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في مكتبه بديوان الوزارة أمس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية يروغ راناو.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية ألمانيا، وسبل تعزيز أوجه التعاون المالي والاقتصادي في إطار العلاقات الاستراتيجية، كما تطرق الاجتماع إلى التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي، وجهود المملكة في تحقيق التنوع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030.

حضر اللقاء مساعد وزير المالية للشؤون الدولية والسياسات المالية عبدالعزيز الرشيد، ومستشار وزير المالية ثامر الجارد.

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