الاقتصاد

وزير المالية يبحت تعزيز التعاون مع سفير ألمانيا 

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التقى وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان في مكتبه بديوان الوزارة أمس الخميس 24 ربيع الأول 1441هـ الموافق 21 نوفمبر 2019م، السفير يروغ راناو سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية ألمانيا، وسبل تعزيز أوجه التعاون المالي والاقتصادي في إطار العلاقات الاستراتيجية، كما تطرق الاجتماع إلى التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي، وجهود المملكة في تحقيق التنوع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030.

حضر اللقاء عبدالعزيز الرشيد مساعد وزير المالية للشؤون الدولية والسياسات المالية، والأستاذ ثامر الجارد مستشار وزير المالية.

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