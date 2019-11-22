شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يبحت تعزيز التعاون مع سفير ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية ألمانيا، وسبل تعزيز أوجه التعاون المالي والاقتصادي في إطار العلاقات الاستراتيجية، كما تطرق الاجتماع إلى التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي، وجهود المملكة في تحقيق التنوع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030.
حضر اللقاء عبدالعزيز الرشيد مساعد وزير المالية للشؤون الدولية والسياسات المالية، والأستاذ ثامر الجارد مستشار وزير المالية.
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