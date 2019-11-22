شكرا لقرائتكم خبر عن نمو نشاط الصناعات التحويلية في أمريكا إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل نشاط الصناعات التحويلية في أمريكا نموا خلال نوفمبر/تشرين الثاني إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر.

وأظهر مؤشر "آي إتش إس ماركيت" نمو نشاط الصناعات التحويلية إلى 52.2 نقطة في الشهر الجاري بينما توقع محللون القراءءة 51.5 نقطة من 51.3 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول.

وتلقى القطاع الصناعي الأمريكي دعما من بعض الارتياح السائد في الأسواق حيال المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين وإمكانية التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق النهائي.

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