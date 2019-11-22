شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع مدعومة بتصريحات "ترامب" ونظيره الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مدعومة بالتصريحات التي أطلقها رئيسي الولايات المتحدة والصين بشأن الماوضات التجارية بين البلدين.



وذكرت وزارة التجارة الصينية بأن هناك اتصالات مكثفة مع أمريكا للتوصل إلى تفاهم خلال المفاوضات، كما أوضح الرئيس "شي جين بينج" بأن بلاده تتعاون مع واشنطن.

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ومن جانبه، صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن التوقيع على االمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي مع الصين ربما يحدث قريباً.



يأتي ذلك في الوقت تترقب فيه الأسواق المزيد من الإششارات عن موعد التوقيعع على الاتفاق التجاري الجزئي بين البلدين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 72 نقطة) إلى 27838 نقطة، كما صعد "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل سبع نقاط) إلى 8513 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل ست نقاط) إلى 3110 نقاط.