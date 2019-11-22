شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النيكل ترتفع بفعل أنباء عن زيادة العجز في المعروض العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم بعد أنباء تحدثت عن أن العجز في المعروض العالمي من المعدن اتسع بشكل كبير خلال سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة أغسطس/آب السابق له.



وأفادت الرابطة الدولية للنيكل أن عجز المعروض العالمي من النيكل اتسع إلى 3200 طن خلال سبتمبر/أيلول من عجز قدره 300 طن فقط في أغسطس/آب.



وتترقب الأسواق العالمية للمعادن تفعيل قرار الحكومة الإندونيسية بحظر تصدير النيكل والذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني عام 2020.

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وكانت الحكومة قد كشفت أيضا عن تحقيقات في جاكرتا مع مصاهر للنيكل متهمة بارتكاب ممارسات احتكارية وتخزين المعدن تحسبا لقرار حظر التصدير وزيادة أسعارهه بشكل إضافي.



ومن ناحية أخرى، لا تزال التوترات التجارية بين واشنطن وبكين تلقي بظلالها على الأسواق لا سيما المعادن الصناعية والتي يتأثر الطلب عليها سلبياً بتفاقم الأوضاع وتعطل المفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النيكل بحلول الساعة 14:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 14542.4 دولار للطن.