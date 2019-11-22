قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن اتفاقا للتجارة مع الصين "من المحتمل أن يكون قريبا جدا" وإنه يقف مع كل من شعب هونج كونج والرئيس الصيني شي جين بينغ وسط احتجاجات واسعة في هونج كونج.
ومتحدثا إلى قناة فوكس نيوز التلفزيونية، قال ترامب إنه أوضح للرئيس الصيني أن "هذا لا يمكن أن يكون اتفاقا متكافئا" بسبب الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة.
وأضاف قائلا "علينا أن نقف مع هونج كونج لكنني أيضا أقف مع الرئيس شي".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: اتفاق للتجارة مع #الصين "من المحتمل أن يكون قريبا جدا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.