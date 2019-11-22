ترامب: اتفاق للتجارة مع #الصين "من المحتمل أن يكون قريبا جدا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأميركي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن اتفاقا للتجارة مع الصين "من المحتمل أن يكون قريبا جدا" وإنه يقف مع كل من شعب هونج كونج والرئيس الصيني شي جين بينغ وسط احتجاجات واسعة في هونج كونج.

ومتحدثا إلى قناة فوكس نيوز التلفزيونية، قال ترامب إنه أوضح للرئيس الصيني أن "هذا لا يمكن أن يكون اتفاقا متكافئا" بسبب الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة.

وأضاف قائلا "علينا أن نقف مع هونج كونج لكنني أيضا أقف مع الرئيس شي".