والت ديزني يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 22-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم والت ديزني - WALT DISNEY COMPANY- (DIS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.02% بما يعادل -0.03 نقطة وليستقر عند سعر 146.90 دولار ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد والقصير أيضاً بمحاذاة خط ميل ، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 145.50 ، ليستهدف مستوى المقاومة 151.88 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه

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