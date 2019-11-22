شكرا لقرائتكم خبر عن كاتر بيللر يستقر بمنطقة إيجابية – تحليل – 22-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استعاد سهم كاتر بيللر - CATERPILLAR INC- (CAT) تعافيه في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.30% بما يعادل 1.84 نقطة ليستقر عند سعر 143.36 دولار ، ليستقر السهم بهذا الارتفاع من جديد أعلى مستوى 142.50 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى البعيد (من 173.24 إلى 111.75) ، وسط استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع البيعي ، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 142.50 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 149.75 الذي يمثل نسبة 61.8% .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد