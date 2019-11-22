بايدو يحاول استعادة تعافيه – تحليل – 22-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بايدو - BAIDU- (BIDU) في آخر جلساته ، وذلك وسط الدعم الإيجابي المتواصل لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة بالمدى القصير ، ليحقق السهم أرباحاً متواضعة بلغت نسبتها 0.74% بما يعادل 0.85 نقطة ليستقر عند سعر 115.65 دولار ، ويأتي ارتفاع السهم نتيجة وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم ، مما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي ، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها .
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 110.90، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 127.20 استعداداً لمهاجمته .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد
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