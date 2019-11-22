أميركان اكسبريس يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 22-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أميركان اكسبريس - AMERICAN EXPRESS CO-(AXP) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة ، ليكتسب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، وقد سجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.42% بما يعادل -0.50 نقطة ليستقر السهم عند سعر 118.80 دولار ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل ، بالإضافة لوصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 116.60 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 121.75 استعداداً لمهاجمته .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح ارتفاعه
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