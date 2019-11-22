إكسون موبيل يكتسي باللون الأخضر – تحليل – 22-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم إكسون موبيل EXXON MOBIL CORPORATION (XOM) ارتفاعاً في آخر جلساته ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 2.41% بما يعادل 1.64 نقطة ليستقر السهم عند سعر 69.67 دولار ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وتعويض بعضاً من خسائره السابقة ، ليلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق . Advertisements لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 70.00 ، ليستهدف مستوى الدعم المهم 67.20 . الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: مرجح انخفاضه

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