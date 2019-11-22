شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه قرب أعلى مستوى فى شهرين بفضل تحركات أوبك واتفاق التجارة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتحافظ على مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، بالقرب من أعلى مستوى فى شهرين ، بفضل تحركات أوبك وحلفاؤها لتمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي ،بالإضافة إلى تصريحات صينية جددت آمال اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 58.49$ ، من مستوى الافتتاح عند 58.27$، وسجل أدنى مستوي عند 58.12$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 64.02$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 63.66$ ، وسجل أدنى مستوي عند 63.50$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 2.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى شهرين عند 58.63$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.95% ، وسجلت مستوي 64$ للبرميل الأعلى منذ 24 أيلول/سبتمبر الماضي.

قالت وكالة "رويترز" يوم الخميس أنه من المرجح أن تمدد منظمة الدول المصدرة للنفط"أوبك" وحلفاؤها اتفاق خفض الإنتاج العالمي لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى منتصف عام 2020 عندما يجتمعون فى الشهر المقبل.

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ومن المقرر أن تجتمع أوبك فى الخامس من كانون الأول/ديسمبر المقبل بمقر المنظمة فى فيينا ،ويعقب هذا محادثات مع مجموعة من منتجي النفط المستقلين بقيادة روسيا ،فيما يعرف بتحالف "أوبك بلس".

وينفذ هذا التحالف العالمي اتفاقا بخفض المعروض بنحو 1.2 مليون برميل يوميا حتى آذار/مارس 2020، بهدف تحقيق التوازن بالسوق ودعم الأسعار.

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس بأنها ستسعي جاهدة للتوصل إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب التجارية الطويلة بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني " ليو هو" قد دعا الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتايزر" ووزير الخزانة "ستيفن منوشين" إلى بكين لإجراء مزيد من المحادثات التجارية.

جددت تلك الأخبار آمال قرب الانتهاء من المرحلة الأولى من اتفاق التجارة، بعدما ترددت أنباء قوية حول تأجيل تلك المرحلة إلى العام المقبل.