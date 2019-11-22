شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوع قبيل بيانات القطاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع ، بفضل أنباء إيجابية عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، عززت من شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الرابع من هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 98.05 نقطة الأعلى فى أسبوع ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.93 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.84 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفضل انحسار احتمالات خفض الفائدة الأمريكية بعد المحضر الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

أوضح محضر اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأمريكي الصادر يوم الأربعاء اتفاق الأعضاء على عدم الحاجة على الأرجح إلى خفض معدلات الفائدة مرة أخرى ما لم تتغير الظروف الاقتصادية بشكل كبير.

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وعلى حسب ما جاء فى مخلص اجتماع 29-30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ،رأي أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن التحركات الأخيرة لتخفيف السياسة النقدية كافية لدعم آفاق النمو المعتدل ،وسوق العمل القوي ،والتضخم القريب من المستهدف البالغ 2%.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني " ليو هو" قد دعا الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتايزر" ووزير الخزانة "ستيفن منوشين" إلى بكين لإجراء مزيد من المحادثات التجارية.

وقالت وزارة التجارة الصينية بأنها ستسعي جاهدة للتوصل إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب التجارية الطويلة بين أكبر اقتصادين فى العالم.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي خلال تشرين الثاني/نوفمبر ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الرابع من هذا العام ،إيجابية البيانات سوف توسع من مكاسب الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تصدر بحلول الساعة 14:45 غرينتش القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر المتوقع مستوى 51.5 نقطة من مستوى 51.3 نقطة فى تشرين الأول/أكتوبر ، وقراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي المتوقع مستوي 51.2 نقطة فى تشرين الثاني/نوفمبر من 50.6 نقطة فى تشرين الأول/أكتوبر.