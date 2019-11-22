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شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش قطاع الخدمات البريطاني على خلاف التوقعات فى نوفمبر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش الإصدار الأول مؤشر مديري المشتريات الخدمي في المملكة المتحدة بالقراءة الأولية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر بمستوي 48.6 نقطة ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 50.1 نقطة ، وسجل القطاع مستوي 50 نقطة فى تشرين الأول/أكتوبر ،هذا البيان سلبي للاقتصاد الملكي.
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