شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 22-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر عقود خام برنت تداولاته الإيجابية بعد الارتكاز على مستوى 62.50 هذا الصباح، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الإيجابي التالي الذي يصل إلى 65.40، بينما يمثل الثبات فوق 62.50 شرط مهم لاستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.50 والمقاومة 64.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد