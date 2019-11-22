شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 22-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية طفيفة الآن في محاولة لاستئناف الاتجاه الصاعد، ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً لهذا اليوم، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، بانتظار زيارة مستوى 60.90 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الانتباه إلى ان استمرار الموجة الصاعدة يشترط الثبات فوق مستوى 57.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.00 والمقاومة 60.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد