شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 22-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الفضة بتقديم تداولات إيجابية الآن ليبتعد عن مستوى 16.96، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بقية اليوم، تعززه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 17.60، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستوى 16.96.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.90 والمقاومة 17.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد