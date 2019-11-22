شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 22-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية الآن متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكن كما أشرنا صباحاً، سيكون الاتجاه الهابط مرجحاً بشكل رئيسي ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1489.00 والثبات فوقه، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي الأول يتواجد عند 1447.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1445.00 والمقاومة 1475.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط