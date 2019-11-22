شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 22-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات مختلطة منذ الصباح ولا يزال حول مستوى 1.1065، ليبقى موقفنا الحيادي قائماً إلى أن يؤكد السعر الثبات فوق هذا المستوى أو الاستقرار دونه، حيث لا تزال العوامل الفنية متعارضة، وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة للفترة القادمة، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1000 والمقاومة 1.1150

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي