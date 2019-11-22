شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يؤكد السلبية– تحليل -22-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر النحاس استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط بتقديمه لإغلاق سلبي دون محور المتوسط المتحرك 55 ليدعم ذلك محاولة التسلل قريبا نحو مستوى 2.5400. كذلك تذبذب مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليؤكد بذلك محاولة تسجيله للهدف التصحيحي المقترح سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6440 و 2.5720 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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