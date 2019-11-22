شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يفشل بتأكيد الاختراق– تحليل - 22-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر البلاتين بتداولات يوم أمس موجه صاعدة جديدة محاولا بذلك القفز فوق المقاومة المستقرة عند 915.00, إلا أن تقديمه لإغلاق يومي جديد دون هذه المقاومة يدعم توقعنا الهابط للفترة الحالية ليستهدف بذلك مستوى 883.00 وصولا للدعم المستقر عند 837.00.

نكرر التنويه إلى أن نجاح السعر بتقديم إغلاق إيجابي فوق المقاومة الحالية, فإن ذلك سيؤكد استعادته للميل الصاعد لنتوقع تسجيله لأهداف إيجابية جديدة قد تبدأ من 955.00 و 1025.00.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 850.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشرط ثبات المقاومة