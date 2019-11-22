شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين حائر-تحليل - 22-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقع سعر الزوج بحيرة خلال التداولات الأخيرة نظرا لتمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة بينما يستمر مؤشر ستوكاستيك باعتراض المحاولات الصاعدة بهبوطه دون مستوى 50, نتوقع حاليا استمرار تشكيل السعر لتذبذب جانبي لحين تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي ليسهل ذلك محاولة الوصول نحو الأهداف الإيجابية المستقرة عند 141.50 و 142.60 على التوالي.

ما يجب التنويه له, أن محاولة كسر السعر للدعم الأولي المتمركز عند 139.40, فإن ذلك سيؤكد تأجيله للهجوم الصاعد وليبدأ بتقديمه تداولات تصحيحية هابطة ليجبره ذلك على تكبد بعض الخسائر بانجذابه نحو 138.80 و 137.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.40 و 141.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم