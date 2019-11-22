شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يكتسب عزم سلبي جديد- تحليل - 22-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج على استقراره السلبي ضمن محاور القناة الهابطة بالاعتماد على قوة المقاومة المستقرة عند 120.70 لنلاحظ تقديمه حاليا لضغط سلبي واضح على محور المتوسط المتحرك 55 والمتمركز عند 120.00.

كذلك هبوط مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 يزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي ليتمكن بذلك من كسر العائق الحالي وليبدأ بتسجيل الأهداف السلبية بوصوله نحو 119.10 خلال الفترة الحالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.40 و 119.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط