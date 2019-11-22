شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا, سهم إيرباص يستند فوق الدعم الأولي-تحليل - 22-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تصدى سعر السهم للضغوط السلبية والناتجة عن تسلل مؤشر ستوكاستيك بشكل سلبي واقترابه من مستوى 20 بتقديمه لإغلاق إيجابي جديد فوق الدعم الأولي المتمثل بمستوى 133.80, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر لعزم إيجابي جديد خلال الفترة الحالية ليمكنه ذلك من البدء بتشكيل تداولات صاعدة لحين تسجيله لأهداف إيجابية جديدة قد تبدأ من 135.30 وصولا نحو 137.80.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.80 و 135.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا, سهم إيرباص يستند فوق الدعم الأولي-تحليل - 22-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.