شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا, سهم إيرباص يستند فوق الدعم الأولي-تحليل - 22-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تصدى سعر السهم للضغوط السلبية والناتجة عن تسلل مؤشر ستوكاستيك بشكل سلبي واقترابه من مستوى 20 بتقديمه لإغلاق إيجابي جديد فوق الدعم الأولي المتمثل بمستوى 133.80, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر لعزم إيجابي جديد خلال الفترة الحالية ليمكنه ذلك من البدء بتشكيل تداولات صاعدة لحين تسجيله لأهداف إيجابية جديدة قد تبدأ من 135.30 وصولا نحو 137.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.80 و 135.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم