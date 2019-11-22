شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو قطاع الخدمات بأوروبا على خلاف التوقعات فى نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الخدمي في أوروبا بالقراءة الأولية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر بمستوي 51.5 نقطة ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 52.4 نقطة ، أسوأ من القراءة السابقة مستوي 52.2 نقطة ،هذا البيان سلبي لاقتصاد منطقة اليورو.

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