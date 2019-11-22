شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن طفيف فى قطاع الصناعات الأوروبي فى نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في أوروبا بالقراءة الأولية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر بمستوي 46.6 نقطة ، فى ركود للشهر العاشر على التوالي ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 46.4 نقطة , أفضل من القراءة السابقة بمستوي 45.9 نقطة ، والتي تعد أدنى قراءة منذ آب/أغسطس 2012.

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