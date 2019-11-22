شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع قرب ذروة 4 سنوات بعد تجدد آمال اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، على وشك تحقيق أول مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ، لتقترب مجددا من بلوغ أعلى مستوى فى أربع سنوات ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، بعد تجدد آمال إتمام المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.7% حتى الساعة 08:42 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى أنباء متضاربة حول محادثات التجارة الأمريكية الصينية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة على وشك تحقيق أول مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أربع سنوات المسجل فى وقت سابق من تعاملات هذا الأسبوع ،يأتي هذا الارتفاع فى ظل وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.2% ،مع توالي الأخبار الإيجابية عن المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني " ليو هو" قد دعا الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتايزر" ووزير الخزانة "ستيفن منوشين" إلى بكين لإجراء مزيد من المحادثات التجارية.

قالت وزارة التجارة الصينية بأنها ستسعي جاهدة للتوصل إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب التجارية الطويلة بين أكبر اقتصادين فى العالم.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنحو 0.2% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات تصحيح وجني أرباح ، من المستوي القياسي الجديد عند 3,127.64 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.7% ،فى ألمانيا صعد مؤشر داكس بحوالي 0.8 % ، وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.75% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 1.0% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.