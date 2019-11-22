شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول استئناف الصعود لكن ارتفاع الدولار وضعف الطلب يكبحه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ضمن محاولات استئناف المكاسب التي توقفت على مدار يومين لعمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى أسبوعين ، لكن تلك المحاولات تصطدم حاليا بارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، بالإضافة إلى ضعف الطلب على أصول الملاذات الآمنة.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,468.65$ للأونصة ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,464.12$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,463.44$.

أنهي المعدن الثمين "الذهب"تعاملات الخميس منخفضا بنسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,478.80$ للأونصة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأقل من 0.1% ، ليواصل صعوده لليوم الرابع على التوالي ، عاكسا استمرار ارتفاع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

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يأتي هذا الارتفاع مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين، تركيزا على شراء الأصول المالية ذات العائد المرتفع، مع تجدد آمال إتمام المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين ، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لوزارة التجارة الصينية.

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس بأنها ستسعي جاهدة للتوصل إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب التجارية الطويلة بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وضعف الطلب مرة أخرى على أصول الملاذات الآمنة ، وعلى رأسها المعادن الثمينة الذهب والفضة بالإضافة إلى عملات الين اليابان والفرنك سويسري ،فى ظل صعود معظم أسواق الأسهم العالمية على نطاق واسع يوم الجمعة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر،وذلك لليوم الثالث على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 891.79 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 18 أيلول/سبتمبر الماضي.