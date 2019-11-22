شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الصناعات الألماني يستمر فى التعافي من أدنى مستوى فى عشر سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الألماني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في ألمانيا بالقراءة الأولية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر بمستوي 43.8 نقطة ،فى الانكماش الحادي عشر شهريا على التوالي ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 42.9 نقطة ، وسجلت القراءة السابقة مستوي 42.1 نقطة ، ليستمر القطاع فى التعافي من أدنى مستوى فى عشر سنوات عند 41.7 نقطة المسجل فى أيلول/سبتمبر الماضي ،هذا البيان إيجابي لأكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.

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