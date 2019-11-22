شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين بصدد تكبد رابع خسارة أسبوعية على التوالي بعد التخلي عن مستويات 8,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الخامس على التوالي ، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تكبد رابع خسارة أسبوعية على التوالي ، بعد التخلي عن مستويات 8,000$ ، وتسارع عمليات بيع أكبر عملة مشفرة فى العالم ، فى ظل الأجواء السلبية التي تسيطر على السوق خلال الفترة الحالية.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 211$ بما يعادل نسبة 2.8% إلى 7,401$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 7,612$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 7,683$.

أنهت العملة الرائدة فى سوق التشفير"البتكوين" تعاملات الأمس منخفضة بنسبة 5.9% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ،وسجلت أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 7,394$ لكل وحدة بتكوين.

فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة أكثر من 3 مليار$ إلى إجمالي 205 مليار$ ،الذي يعد أدنى مستوي منذ 24 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ،مع استمرار هبوط معظم العملات الرئيسية فى السوق بقيادة البتكوين.

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،فقدت أسعار البتكوين حتى الآن حوالي 13% ، بصدد تكبد رابع خسارة أسبوعية على التوالي ،ضمن أطول سلسلة خسائر أسبوعية فى شهرين ، بفعل عمليات البيع المفتوحة.

وكما أشرنا سابقا، إنه بعد التخلي عن مستويات 8,000$ لكل وحدة بتكوين ،يتوقع خبراء استمرار هبوط أكبر عملة مشفرة العالم حتى مستوي 7,400$ كأقرب منطقة دعم سعري ، وهو ما حدث بالفعل وتسجيل الأدنى فى أربعة أسابيع عند 7,394$.

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وتسارعت عمليات البيع يوم الخميس بعدما ترددت شائعات حول قيام السلطات الحكومية الصينية بمداهمة مكاتب منصة Binance "أكبر بورصة رقمية فى العالم" فى مدينة شنغهاي.

ونفي متحدث باسم Binance تلك الشائعات ،وقال ليس لدي بينانس مكاتب ثابتة فى شنغهاي أو الصين ،لذلك ليس من المنطقي أن الشرطة داهمت أي مكاتب وأغلقتها.

وأضاف إنه كان هناك ارتفاع كبير بالفترة الأخيرة فى عدد المقالات والأنشطة السلبية ضد Binance فى الصين ،لن نتعمق فى أسباب ذلك ،ونفضل الاستمرار فى بناء الحلول.

شن رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق "جان كلود تريشيه" الأسبوع الماضي هجوما حادا على البتكوين خلال مؤتمر "كايكسين" فى العاصمة الصينية "بكين".

وقال تريشيه" أنا ضد البتكوين بشدة ،واعتقد أننا نشعر بالرضا قليلا ، العملة نفسها ليست حقيقية ، بالمقارنة مع الخصائص التي يجب أن تكون للعملة".

ويعتقد مجلس الاحتياطي الاتحادي فى الولايات المتحدة ،أن العملات المشفرة يمكن أن تكمل أنظمة الدفع الحالية وتحسين رفاهية المستهلك ، لكن سوق الأصول الرقمية تتطلب رقابة وتنظيم مستمر.

وحذر البنك المركزي الأمريكي من أنه إذا حققت شبكة الدفع بالعملة المشفرة انتشار عالمي بسرعة، فستزيد من المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي والسياسة النقدية.