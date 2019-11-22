شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف مكاسبه قبيل بيانات القطاعات الرئيسية فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقت بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ضمن عمليات تصحيح بسيطة ، ليقترب مجددا من أعلى مستوى فى أسبوعين ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي خلال تشرين الثاني/نوفمبر ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة تعافي الاقتصاد خلال الربع الرابع من هذا العام.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.1072$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1057 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1053$.

فقد اليورو بالأمس نسبة 0.15% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.1097$.

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وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،فحتى الآن اليورو مرتفعا بأكثر من 0.2% مقابل الدولار ،وقد يسجل ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، مستفيدا من ضعف أداء العملة الأمريكية ، لكن تتوقف تلك المكاسب على البيانات الهامة التي تصدر بعد قليل فى أوروبا.

يترقب المستثمرين صدور بيانات هامة عن قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات فى أوروبا خلال تشرين الثاني/نوفمبر،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة تعافي الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الرابع من هذا العام ،البيانات الإيجابية سوف تدعم توسيع المكاسب الحالية لليورو مقابل سلة من العملات العالمية.

تصدر فى أوقات متلاحقة اليوم تباعا القراءة الأولية لمؤشر مديري مشتريات القطاعات الصناعية و الخدمية فى أنحاء مختلفة من أوروبا خلال تشرين الثاني/نوفمبر.